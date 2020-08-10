طحنون بن محمد .. سجل حافل في خدمة الوطن

المصدر: وام

يعد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد المؤسس باني دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نعومة أظفاره .

و كان لهذه الرفقة و الصحبة المباركة طابع لا تخطئه العين في فكر و تصرفات و إدارة سمو الشيخ طحنون بن محمد الذي نهل الخبرة العملية و المعرفية من الشيخ زايد رحمه الله الذي كان عليما ضليعا بأحوال أهالي العين و أخبارهم منذ أن كان رحمه الله ممثل الحاكم في منطقه العين.

ويعتبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة فعينه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية بعد شهر من تسلمه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي .

فقد قام الشيخ زايد رحمه الله بتعيين سمو الشيخ طحنون بن محمد رئيسا لدائرة الزراعة رئيسا لبلدية العين و كان ضمن العاملين معه على المشروع الاتحادي العظيم الذي توج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد.

و قد شغل سموه قبلها منصب وزير البلديات و الزراعة منذ الأول من يونيو لعام 1971 كما تم تعيينه ممثل الحاكم في منطقه العين في يوم التاسع من أغسطس من العام نفسه.

و في الثامن من يوليو عام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين سمو الشيخ طحنون بن محمد عضوا في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء و الاقتصاد العربي و رئيسا لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " في عام 1973.

و في عام 1974 صدر مرسوم بتعيين سموه رئيسا لدائرة البلدية و الزراعة في العين ومع تأسيس مجلس ادارة مؤسسة أبوظبي للاستثمار كان سمو الشيخ طحنون بن محمد عضوا في مجلس إدارة المؤسسة و جددت عضوية سموه في عام 1980.

و في عام 1977 أصبح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيسا لدائرة الزراعة و البلديات في العين كما عينه الشيخ زايد رحمه الله عضوا في المجلس الأعلى للبترول في عام 1988.

و شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الانطلاقة الأولى للمسيرة المباركة و العمل الدؤوب للتنمية في مختلف المجالات مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي حيث تم تسخير عوائد الإستثمارات البترولية في إطلاق مشاريع الخدمات و البنية التحتية لإمارة أبوظبي و أشرف سموه على مئات المشاريع في البناء و التشييد خلال مرافقته للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

كما أشرف سموه و تابع التحديث و التطوير للخدمات في مدينة العين و التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و التي شملت إقامة المساكن للمواطنين وبناء وتحديث المستشفيات والمدارس والجامعات والبنى التحتية من طرق و جسور و كهرباء و مياه ومرافق مختلفة من أجل بناء مدينة عصرية تتوفر فيها كل مقومات الحياة الكريمة لسكانها.

و يعرف عن سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان قربة و تواصله المباشر مع أهالي منطقه العين فأغلب مناصبه الرسمية و سجله الحافل بخدمة الدولة و مواطنيها كان يتركز على عمل سموه في مدينة العين " مدينة الواحات " ما جعله قريبا لشؤون المواطنين فيها متواصلا معهم بشكل مباشر في أفراحهم و مناسباتهم المختلفة.

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