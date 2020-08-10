الإمارات تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 198 حالة شفاء

المصدر: البيان الإلكتروبي

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 58,953 فحصا جديدا، والكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19،

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 62,704 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 56,766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية و لا يزال 5581 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

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