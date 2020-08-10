59 ألف منشأة تقدم خدمات المنتجات الغذائية والمواد الصيدلانية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المنشآت التي تعمل في قطاع تقديم المنتجات الغذائية والمشروبات والمواد الصيدلانية 59136 منشأة في الإمارات خلال العام 2019، وذلك وفقاً للأرقام الموثقة في سجلات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويعكس العدد الكبير من المنشآت العاملة في القطاع أهمية الدور الذي تلعبه في إدامة تلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى بالإضافة إلى الأدوية.

وتشمل قائمة المنشآت التي تم رصد عددها قطاعات البقالات والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى الأسواق الاستهلاكية والتعاونيات والمطاعم وبيع المثلجات والمرطبات وصناعة الأغذية والمشروبات ومتاجر المواد الغذائية.

وشهدت الدولة وفي إطار تعزيز التوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي، خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات، التي من شأنها تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الإمارات، ومن ضمنها تدشين منصة حالة الأمن الغذائي في دبي، والتي تتميز بمرونة كبيرة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير كامل للسلسلة الغذائية ومراقبة حركة الاستيراد من الخارج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء ومراقبة الأسعار وأنماط الاستهلاك وتحديد الأسعار لكل السلع الأساسية.

وأظهرت الأرقام أن عدد المطاعم العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى 20742 مطعماً، فيما بلغ عدد متاجر المواد الغذائية 14277 متجراً ومحلات البقالة 6446 بقالة و5143 عدد الأسواق الاستهلاكية والتعاونيات. كما بلغ عدد منشآت صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة 5030 منشأة وعدد المخابز 2709 مخابز

و2033 محلاً لبيع المثلجات والمرطبات.

ومن المتوقع في ظل تواصل النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية ارتفاع عدد المنشآت العاملة في مجال تقديم الأغذية والمشروبات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار حركة النشاط في إصدار التراخيص في جميع إمارات الدولة، وذلك بحسب ما تظهره الأرقام التي يرصدها السجل الوطني الاقتصادي.

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