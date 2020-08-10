استبدال 5581 كشاف إنارة على طريق الرويس العابر

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بقطاع البنية التحتية - إدارة الطرق تنفيذ مشروع استبدال كشافات الإنارة الصفراء «HPS» بكشافات صديقة للبيئة «LED» على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي - طريق الرويس العابر. وتم تشغيل نظام الإنارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في بلدية منطقة الظفرة. ويعتبر من المشاريع المميزة التي أنجزتها بلدية منطقة الظفرة، لإسهامه في ترشيد استهلاك الكهرباء وعمليات الصيانة السنوية.

ويتضمن المشروع استبدال كشافات الإنارة القديمة وملحقاتها لـ 2035 عمود إنارة وبإجمالي 5581 كشافاً. ويهدف المشروع إلى تناسق الإنارة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ورفع كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية في منطقة الظفرة وتحسين المظهر العام ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات. وتعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي. ويسهم المشروع في توفير فاتورة استهلاك الكهرباء السنوية بما يقارب نسبة 50 % وبقيمة 1824000 درهم.

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