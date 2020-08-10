"مرصد الابتكار الحكومي" يوثق التجارب الحكومية المبتكرة ويعممها عربياً

المصدر: وام

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي "مرصد الابتكار الحكومي"، بهدف توثيق الابتكارات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية، وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها، ونقل التجارب الناجحة والخبرات ونشر المعرفة ومشاركتها بما يضمن ترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة لتصبح مكوّناً أساسياً في العمل الحكومي.

ويمثل مرصد الابتكار الحكومي مساهمة إماراتية في تعميم ثقافة الابتكار عربياً من خلال رصد وتوثيق الابتكارات الحكومية، والتعريف بها عبر تقارير دورية متخصصة تستعرض أبرز التجارب وقصص النجاح والممارسات الحكومية المبتكرة، بما يسهم في وضع قاعدة بيانات تحفز الحكومات على تبني التغيير وتعزيز الجاهزية، وتطوير نماذج العمل المتجددة والحلول النوعية للتحديات.

وأكدت هدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، حرص الحكومة ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على رصد أفضل التجارب والممارسات المبتكرة وتوثيقها ومشاركتها مع الحكومات العربية لتشجيعها على تبني منهجية الابتكار الحكومي في مواجهة مختلف التحديات، ولتعزيز جهودها في الفترة الحالية لمواجهة تحدي "كوفيد-19".

وقالت الهاشمي إن مرصد الابتكار الحكومي يمثل منصة معرفية شاملة ترصد أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في العمل الحكومي، وتعمل على توثيقها ومشاركتها بهدف تمهيد الطريق لإحداث تغيير شامل ومساعدة الحكومات على إيجاد أفضل الطرق لتحويل المفاهيم والممارسات الجديدة إلى ممارسات طبيعية وأسلوب عمل يومي، في سياق الجهود لتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات الحكومية في الدولة والدول العربية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

ويأتي إطلاق مرصد الابتكار الحكومي الذي يمكن الاطلاع على محتوياته من خلال الموقع الإلكتروني (https://ibtekr.org/) ضمن مبادرات منصة "ابتكر"، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتكون المصدر المعرفي الإلكتروني الأول لأفضل مبادرات الابتكار والممارسات العالمية، وآلية تعميم منهجية الابتكار الحكومي الإماراتية وتقديمها للحكومات العربية.

واستعرض مرصد الابتكار الحكومي في تقريره الدوري الأول، عدداً من الابتكارات الحكومية في دولة الإمارات التي أحدثت تغييراً ملحوظاً في السياسات والخدمات الحكومية، ووظفت الوسائل التكنولوجية لخدمة المتعاملين ضمن الجهود الوطنية الشاملة لمواجهة "كوفيد-19"، وأهم الإنجازات التي حققتها الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف إلهام الحكومات للعمل بآليات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكارات الحكومية في الإمارات.

كما يوثق المرصد أبرز الابتكارات والممارسات والسياسات الحكومية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن الجهود الوطنية لمواجهة "كوفيد-19"، لضمان استمرارية الخدمات والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وينقل التجارب والخبرات الناجحة التي طوّرتها الدولة والدول العربية بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتسليط الضوء على المساهمات الحكومية.

ويسلط المرصد الضوء على الأفكار والمبادرات التي طوّرها الموظفون الحكوميون في مختلف الجهات، ويتيح لهم الفرصة للانضمام إلى مجتمع المبتكرين الحكوميين، ونشر مقترحاتهم لتكون مصدر إلهام للآخرين في مجال الابتكار وجعله محوراً رئيسياً في العمل الحكومي.

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