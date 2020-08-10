2354 عقد زواج و466 حالة طلاق بدبي في 6 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

بلغ عدد عقود الزواج في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2354 عقداً بنسبة تراجع 25.12 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث بلغت 3144، وذلك بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن محاكم دبي. كما بلغ عدد شهادات الطلاق خلال النصف الأول من 2020 466 شهادة بنسبة تراجع 46 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 863.

ووفقاً لبيانات المركز بلغت عقود الزواج المسجلة في الإمارة للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 810 عقود بنسبة 34.4%، فيما بلغت عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية 338 عقداً بنسبة 14.4 %، أما عقود الزواج المسجلة في الإمارة للزوج غير الإماراتي المتزوج بإماراتية فبلغت 76 عقداً بنسبة 3.2 %، بينما بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة للزوج غير الإماراتي المتزوج بغير إماراتية 1130 عقداً بنسبة 48 %.

وأوضحت بيانات مركز دبي للإحصاء أن شهادات الطلاق المسجلة في دبي للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية بلغت 83 شهادة بنسبة 17.8 %، وشهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية بلغت 49 شهادة بنسبة 10.5 %، فيما بلغت شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج غير الإماراتي المتزوج بغير إماراتية 315 شهادة بنسبة 67.6 %، وبلغ عدد شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج غير الإماراتي المتزوج بإماراتية 19 شهادة بنسبة 4.1 %.

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