26 مليون درهم لتطوير مرافق الري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل مشروع إنشاء خزانات ري وتطوير مرافق الري القائمة والأعمال المرتبطة بها في 5 مناطق داخل جزيرة أبوظبي هي: منطقة الخبيرة غرب «39»، ومنطقة القصور غرب «62»، وشارع سلطان بن زايد وشارع دلما، وشارع بينونة «30R»، وشارع محمد بن خليفة «32R»، وذلك بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 26635917 درهماً.

ويجسد المشروع الاستخدام الأمثل لنظام الري القائم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي 2030 ومتطلبات الاستدامة بالتوافق مع المخطط الرئيسي للري، كما تتمثل أهميته في تعويض الفاقد من كميات مياه الري الناتجة عن إزالة محطة الضخ والخزان R8 بالحوض غرب «41». ويهدف المشروع إلى استغلال المياه المعالجة واستخدامها في الري، ورفع كفاءة شبكة الري القائمة داخل جزيرة أبوظبي.

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