بحث تطوير عروض «الاتحاد للطيران» لحملة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

التقى خميس البلوشي، مدير عام شركة طيران الاتحاد في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بمنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العروض والخدمات التي تقدمها الشركة لحاملي بطاقة إسعاد.

ورحبت العامري، بالوفد مشيدة بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين الطرفي. وتقدمت منى العامري، بالشكر إلى إدارة شركة «طيران الاتحاد»، على التزامهم بتقديم الخصومات المتفق عليها، بالإضافة إلى التعامل المميز الذي يحظى به حاملو بطاقة إسعاد، مشيرة إلى أن اللقاء مع وفد الشركة تمحور حول تفعيل خاصية الحجز عبر موقع الشركة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، مع ضمان حصولهم على الخصم المتفق عليه، وألا يقتصر ذلك على الحضور الشخصي إلى مكاتب الشركة، هذا إلى جانب بحث مسألة انضمام جميع المطاعم التابعة لشركة طيران الاتحاد، إلى برنامج الخصومات «إسعاد».

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