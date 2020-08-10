إطلاق «منصة الوالدين» لمقدمي الرعاية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة منصة رقمية تفاعلية شاملة تهتم بمواضيع الطفولة المبكرة بعنوان «منصة الوالدين»، لإرساء بيئة داعمة لنمو وازدهار الأطفال الصغار منذ الولادة إلى 8 سنوات، في إطار برنامج «أبوظبي تُلهم» الذي يشجع الأفكار الإبداعية لتحفيز التطوير والابتكار.

وتهدف منصة الوالدين -المنصة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في مجال الطفولة المبكرة- إلى تعزيز التفاعل والمشاركة بين الوالدين والمجتمع، من خلال تقديم محتوى معرفي مستدام ومشاركة أدوات المعرفة اللازمة مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية وأصحاب العلاقة، لمساعدتهم على تحقيق النماء والرفاه للأطفال، وإثراء خبراتهم بأفضل الممارسات الخاصة بتربية ورعاية الأطفال، وصولاً لمجتمع واعٍ بأهمية تنمية قطاع الطفولة المبكرة وممكّن بالأدوات والمعرفة اللازمة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الهيئة أن منصة الوالدين ستساهم في عملية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بأفضل الأدوات والمعارف والممارسات التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز دورها في تنمية قطاع الطفولة المبكرة، والتي تمتد من فترة الحمل إلى 8 سنوات، وحصر الموارد والخدمات المتوفرة لهذه الفئة العمرية على مستوى الإمارة، وتوفير محتوى ثري ومستدام يخدم الفئات المستهدفة، والمتمثلة في الأسر، والهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع الطفولة، والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمتطوعين وصناع المحتوى وقطاع الأعمال.

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