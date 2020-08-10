ضابطان في شرطة دبي يُقيّمان أبحاثاً علمية عالمية

المصدر: دبي - البيان

شارك ضابطان من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في تقييم أبحاث علمية في مجال الكيمياء والأدلة الجنائية الإلكترونية في مركز الأبحاث المتقدمة للعلوم الجنائية «CARFS»، التابع للمؤسسة الدولية للعلوم الوطنية NSF، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المؤسسة، لمناقشة الأبحاث والدارسات التي تقدم بها خبراء وجامعات وجهات متخصصة.

وأثنى اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على جهود الضابطين، وهما النقيب خبير دكتور راشد حميد الرميثي، والنقيب خبير مساعد دكتور عبد الله ناصر العمادي، مؤكداً أن شرطة دبي بمكانتها العالمية وسمعتها القوية في كافة المجالات ومنها الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبكفاءة وحرفية موردها البشري، أصبحت إحدى الجهات التي يعتمد عليها في المشاركة في تقييم الأبحاث والدراسات الحديثة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتطوير أنظمة العمل وفق أفضل الممارسات، ورفع كفاءة الخبراء بشكل مستمر ضمن خطط تدريبية متقدمة.

تجربة

ومن جانبه، قال النقيب الدكتور الرميثي: «إن شرطة دبي بوصفها عضواً في المؤسسة الدولية للعلوم الوطنية NSF، تساهم من خلال تجربتنا في تقييم الأبحاث، في دعم الدراسات العلمية في مجال الكيمياء والأدلة الجنائية الإلكترونية على المستوى العالمي، والمشاركة في تقييم أبحاث علمية بهذا المستوى ليس بالأمر السهل، وهو ما نعتبره فخراً لنا كضباط في الأدلة الجنائية».

وبدوره قال النقيب عبد الله العمادي، إن المشاركة في تقييم الأبحاث في أحد أهم المراكز العالمية، والذي يتلقى الدعم البحثي من جامعات عدة مثل جامعة فلوريدا وجامعة بوسطن، ومنظمة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI، يساهم بشكل كبير في زيادة المعرفة والاطلاع على ما وصل إليه الباحثون والجهات المشاركة من مواضيع وعنوانين جديدة في هذا المجال، والاطلاع على الأفكار الجديدة والمستقبلية التي تخدم العمل الجنائي والشرطي.

تميز

وشارك النقيب الدكتور راشد الرميثي في تقييم 18 بحثاً ودراسة في مجال الكيمياء، بينما شارك النقيب الدكتور عبد الله العمادي في تقييم أبحاث في مجال الأدلة الجنائية الإلكترونية.

تخصص

يُعدّ مركز الأبحاث المتقدمة للعلوم الجنائية مركزاً متخصصاً في حل المشكلات التي تطرق أبواب الجهات الجنائية على مستوى العالم، ويجمع المركز مجموعة من الباحثين المتميزين الذين ذاع صيتهم في مجال العلوم الجنائية.

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