خدمات الـ«البلوك تشين» لمستخدمي السيارات الكهربائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة «الشاحن الأخضر»، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين» الموثوقة والصديقة للبيئة، بما يمكن المتعاملين من إدارة المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمان، ويقلل الجهد والوقت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم هذه الخطوة جهودنا لتحقيق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر تحويل 50 % من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021؛ واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث ستكون دبي أول مدينة في العالم تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول عام 2020، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات.

وتتعاون الهيئة مع كافة الجهات لتأسيس شبكة وطنية موحدة لشحن المركبات الكهربائية بتقنية البلوك تشين تربط جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص مثل دائرة دبي الذكية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والمؤسسات الخدماتية، وتجار التجزئة للسيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح الوصول إلى المعلومات عبر شبكة رقمية موحدة عالية الأمان».

وأضاف معاليه: «تتبنى الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتقديم حلول خضراء مبتكرة لبناء مستقبل مستدام يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

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