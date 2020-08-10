«الإمارات للمزادات» تفتتح مكتباً بمبنى محاكم دبي الجديد في العوير

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «الإمارات للمزادات» مكتبها في المبنى الجديد لمحاكم دبي في العوير، لتقديم خدماتها لجمهور المتعاملين، وتسريع وتبسيط إجراءات الإنابات القضائية، وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها لصالح محاكم دبي عبر طرق وآليات متنوعة وفق أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات: «ستحرص الإمارات للمزادات على توظيف واستثمار خبراتها بما فيه صالح متعاملي محاكم دبي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا والسعي المشترك لتطوير العمليات إلى أرقى المستويات التي تضمن رضا المحاكم وإسعاد المتعاملين معها، بما يضمن سرعة إنجاز بيع المنقولات واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها»، لافتاً إلى أن الإمارات للمزادات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات لصالح شركائها الاستراتيجيين، من خلال توفير زخم قوي لجهة زيادة أعداد المزايدين وترشيد التكاليف عن المؤسسات وتعزيز مستوى الشفافية والحوكمة، وهو ما جعلها الشريك الرائد للعديد من الجهات بالدولة في هذا المجال.

وأشاد المناعي بنقل خدمات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ إلى المبنى الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس سعي محاكم دبي الدائم نحو تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، في إطار العديد من المبادرات السباقة للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين وفق أرقى معايير الجودة والتميز.

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