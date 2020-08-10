11 ألف ساعة عمل لصون مظهر أبوظبي الجمالي خلال العيد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير أنه وفي إطار التزامه تقديم أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة العامة في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة خلال إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى، بلغ عدد ساعات العمالة في كل من مدينة أبوظبي ومنطقة العين والظفرة 11043 ساعة، وبلغ عدد العمال أكثر من 5 آلاف عامل، في حين بلغ عدد الحاويات 49 حاوية، و63 مركبة رش، وبلغ إجمالي عدد الآليات والمعدات المستخدمة خلال الفترة نفسها 100 معدة.

وبحسب مركز تدوير فإنه قام بتخصيص موارد إضافية للقيام بخدمة تنظيف المسالخ العامة في ظل عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في إمارة أبوظبي، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة.

وتفصيلاً بلغ إجمالي النفايات البلدية الصلبة في مدينة أبوظبي والعين والظفرة خلال إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى 12747 طناً، وبلغ إجمالي النفايات كبيرة الحجم 849 طناً، ونفايات العزب والمزارع 4061 طن، وبلغ حجم المخلفات الحيوانية من العزب والمزارع 4626 طناً، وحجم نفايات الهدم 174 طناً، فيما بلغت نفايات الحيوانات النافقة 97 طناً، وبلغ إجمالي نفايات المسالخ 395 طناً، في حين بلغت نفايات الإطارات المستعملة 66 طناً.

وأوضح المركز أنه قام بتشغيل أعمال جمع ونقل النفايات والنظافة العامة خلال يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث تكاثرت التجمعات في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ ومنطقة الكورنيش.

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