338 كشافاً من 19 دولة يشاركون في المخيم الصيفي الافتراضي

المصدر: الفجيرة - البيان

أسدل المخيم الصيفي الكشفي الافتراضي «صيفك صحة وأمان»، الذي نظمته مفوضية كشافة الفجيرة بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، الستار على فعالياته أمس معلناً الختام الرسمي للحدث الذي حقق إقبالاً محلياً وعالمياً تجاوز 338 كشافاً يمثلون 17 دولة عربية و2 دولة أجنبية، وامتاز المخيم بثراء أفكاره وتنوعه التي عمّت فائدته على المشاركين فيه.

حضر حفل ختام المخيم الذي أقيمت فعالياته عبر المنصة المرئية زووم بمشاركة الدكتور سالم بن عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، والدكتور كريج توربي رئيس المنظمة الكشفية العالمية، وعدد من القيادات المجتمعية.

واشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات التي لاقت استحسان الجميع، وألقى الدكتور سالم بن عبدالرحمن الدرمكي كلمة رحّب فيها بجميع المشاركين من الجهات الحكومية وثمَّن مشاركة الدكتور كريج توربي رئيس المنظمة الكشفية العالمية، مؤكداً «أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم وتشجيع التجمعات الكشفية لما لها من أهمية في تنمية المجتمع، خصوصاً أن العالم ينشد الوصول لتحقيق نجاحات مرتقبة في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأثنى على جهود كشافة الفجيرة وفريق العمل، واصفاً إياهم بأنهم قدموا نسخة استثنائية».

تنوع

وتضمنت فقرات الحفل عرض فيلم مرئي اشتمل على الفعاليات والأنشطة للمخيم، فضلاً عن كلمة المشاركين من المراحل السنية الكشفية المختلفة من الدول العربية، والذي عبر عنها العريف يوسف راشد المسماري ومجموعة من الكشافين المشاركين بكلمة شكر للمخيم على البرامج المقدمة المتنوعة التي بلغ عددها 46 برنامجاً، معرباً عن مدى استفادتهم، واعتبروا أن تنوع البرامج ساهم في تعزيز المواطنة والجوانب الأخرى المختلفة كالصحية والأمنية والاجتماعية. وفي نهاية الحفل كرم الدكتور سالم بن عبدالرحمن الدرمكي بتكريم المشاركين بالمخيم.

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