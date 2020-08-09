26 مليون درهم لتطوير مرافق الري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل مشروع إنشاء خزانات ري وتطوير مرافق الري القائمة والأعمال المرتبطة بها في 5 مناطق داخل جزيرة أبوظبي هي: منطقة الخبيرة غرب «39»، ومنطقة القصور غرب «62»، وشارع سلطان بن زايد وشارع دلما، وشارع بينونة «30R»، وشارع محمد بن خليفة «32R»، وذلك بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 26635917 درهماً.

ويجسد المشروع الاستخدام الأمثل لنظام الري القائم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي 2030 ومتطلبات الاستدامة بالتوافق مع المخطط الرئيسي للري، كما تتمثل أهميته في تعويض الفاقد من كميات مياه الري الناتجة عن إزالة محطة الضخ والخزان R8 بالحوض غرب «41».

ويهدف المشروع إلى استغلال المياه المعالجة واستخدامها في الري، ورفع كفاءة شبكة الري القائمة داخل جزيرة أبوظبي، حيث يتم خلاله إنشاء خزاني مياه ري معالجة ومحطات ضخ لكل من الحوضين غرب «39» وغرب «62» داخل جزيرة أبوظبي، ثم ضخها في شبكات الري المغذية لمنطقة القصور ومنطقة الخبيرة والحوض غرب «41».

ويجري حالياً استكمال أعمال خزاني الري الرئيسيين في منطقتي القصور والخبيرة، بالتزامن مع أعمال تمديدات خطوط الري وتطوير محطات الضخ القائمة لرفع كفاءة عمل هذه الأنظمة في مناطق المشروع المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الري الناقلة.

وتتضمن أعمال المشروع، التي تنفذها بلدية مدينة أبوظبي حالياً داخل جزيرة أبوظبي، إنشاء خزان بسعة 0.5 مليون جالون في منطقة الخبيرة غرب «39»، وتمديد خطوط ري بطول نحو 5 كيلومترات. كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال في مناطق: القصور، وشارع دلما، وشارع سلطان بن زايد، ومنطقة «8R»، حيث يتم إنشاء خزان بسعة 0.3 مليون جالون في منطقة القصور غرب «62»، وتمديد خطوط ري بطول نحو 8 كيلومترات، وكذلك تحويل خطوط الري على شارع دلما بطول نحو 2.5 كيلومتر، وترقية شبكة الري وخطوط التغذية على شارع سلطان ومنطقتي «30R» و«32R» بطول نحو 2.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إزالة الأعمال المؤقتة في منطقة الخزان «8R»، وإجراء تحسينات على مرافق الري القائمة.

وإلى ذلك أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم تركيب خزانات ري ومحطة مؤقتة بالحوض غرب «32» أبوظبي أمام فندق الإنتركونتيننتال، وذلك من خلال تطبيق الحلول الدائمة بإنشاء خزان مياه ري ومحطة ضخ دائمة في الحوض غرب «39» ضمن المشروع، لزيادة مياه الري لمناطق الزراعة التجميلية القائمة والمستقبلية.

وأضافت البلدية أن المشروع سيوفر خزانات مياه ومحطات ضخ لمناطق حيوية «منطقة القصور والخبيرة» في جزيرة أبوظبي، كما سيتضمن تحسينات وعمليات تطوير لأنظمة ري قائمة، مثل خطوط الري الناقلة، ومحطات الضخ، وذلك لرفع كفاءة عمل هذه الأنظمة.

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