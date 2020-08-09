86 % إنجاز الخطة الاستراتيجية لبرنامج المدن المراعية للسن في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

حقق برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن خلال النصف الأول من عام 2020 عدداً من الإنجازات، حيث بلغت النسبة التراكمية لإنجاز الخطة الاستراتيجية منذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى النصف الأول من العام الجاري، 86%، وذلك نتيجة حرص مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن على متابعة واستكمال المبادرات والأنشطة التي تطلقها المؤسسات والجهات، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية 2017-2020.

وأوضحت عائشة هاشم مشرف برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، أنه يوجد 189 معياراً لقياس مدى الالتزام بمفهوم المدن المراعية للسن، وتشترك 24 جهة حكومية بالإمارة في تطبيق المعايير، وعليه يتم رصد التغير والتطور بتحقيق هذه المعايير بمدن إمارة الشارقة، لافتةً إلى أن نسبة توفر معايير المدن المراعية للسن في الإمارة خلال النصف الأول من 2020 بلغت 78%.

ومنذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى النصف الأول من 2020، بلغت نسبة الإنجاز في معيار المساحات الخارجية والأبنية خلال النصف الأول من العام الحالي 74%، ومعيار النقل بلغت نسبة إنجازه 82%، ومعيار الإسكان بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%، بينما كانت نسبة الإنجاز في معيار المشاركة المجتمعية 91%، و86% هي نسبة الإنجاز في معيار الاحترام والإدماج الاجتماعي، وكانت نسبة الإنجاز في معيار المشاركة المدنية والتوظيف 100%، والاتصالات والمعلومات 100%، بينما كانت نسبة الإنجاز في معيار الدعم المجتمعي والخدمات الصحية 80%، و91% هي نسبة إنجاز الأنشطة الداعمة.

وأكدت أسماء الخضري مستشار مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن: «أن عدد الأنشطة الاستراتيجية بلغ 40 نشاطاً، نفذتها 17 جهة، لافتة إلى أن عدد الأنشطة المكتملة بنسبة 100% يبلغ عددها 22 نشاطاً، مما يشير إلى وعي أفراد المجتمع ببرنامج المدن المراعية للسن وأهميته من خلال تنظيم مختلف الملتقيات وورش العمل، والحرص على إشراك فئة كبار المواطنين ضمن هذه الملتقيات، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على عيش شيخوخة نشطة».

وأشارت الخضري إلى أن إمارة الشارقة حرصت على توفير وتهيئة أماكن عامة بشكل كامل لاستقبال كبار المواطنين، إلى جانب عدد من مبادرات النقل العام المراعية للسن.

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