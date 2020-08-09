تعاونية الشارقة تطلق أول خدمة تسوق عبر الواتساب

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت تعاونية الشارقة أولى التعاونيات في الإمارات وأكثرها انتشاراً على مستوى عدد الفروع الموزعة جغرافياً في إمارة الشارقة، عن إطلاق أول خدمة تسوق عن طريق برنامج "الواتساب للأعمال" على مستوى منافذ البيع في الشارقة وفي الدولة، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التقنية المبتكرة التي طورتها لخدمة القاطنين في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها المناطق البعيدة التي لا تتوفر بها المتاجر والمحلات التجارية بشكل كافٍ.

وقال ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة بأن هذا المشروع يعكس حرص تعاونية الشارقة على توفير وسائل تواصل مبتكرة وفعالة بينها وبين المتسوقين، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية اتجاه أفراد المجتمع، في تقديم الخدمة التعاونية لجميع مناطق إمارة الشارقة ، مبينا أنه سيتم إطلاق منصة "الواتس اب للأعمال"، اليوم الاثنين ، وهي منصة تفاعلية توفر خدمة الموظف الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتخصص بالاستجابة لطلبات المتعاملين، حيث تمكن المنصة المتسوقين من طلب مشترياتهم عن طريق خدمة الواتس أب بطريقة سهلة وآمنة، عبر باقة خدمات "طلباتكم أوامر"، أهمها خدمة الاستلام من السيارة.

ويعمل الموظف الافتراضي على الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، مع خدمة توفير العروض اليومية والشهرية، واستلام المقترحات والشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع خدمة العملاء عبر رقم موحد شامل لجميع الخدمات المقدمة، وبذلك تعد تعاونية الشارقة هي الأولى من بين منافذ البيع في الدولة توثق حسابها عبر منصة "الواتس اب للأعمال"

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن هذه الخدمة ستمنح تجربة تسوق آمنة وسلسة على مدار الأسبوع ابتداءً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً عبر 11 فرعاً، حيث يمكن الطلب عبر حساب الواتس اب للأعمال والاستلام من السيارة من أحد الفروع التالية: حلوان، القرائن، السويحات، الرقة، النخيلات، الخان، اللية، الذيد، كلباء، خورفكان، ودبا الحصن.

كما تتضمن باقة خدمات "طلباتكم أوامر" مجموعة من الخيارات التي تسهل على المتسوقين من عملية الطلب، أهمها: خدمة إنشاء طلب جديد، متابعة أو استلام الطلب، الاطلاع على العروض الحالية، التواصل مع فريق خدمة العملاء، كما يتوفر في النظام أكثر من 300 صنف من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم اليومية.



وأكد ماجد الجنيد على جاهزية الفروع لتطبيق هذا المشروع، من أجل توفير كافة التزامات المستهلكين وضمان وجود جميع الأصناف من المنتجات الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في النظام، حيث تم العمل على توفير مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات المتسوقين.

والجدير ذكره بأن تعاونية الشارقة تأسست عام 1977م كأولى الجمعيات التعاونية على مستوى دولة الإمارات، وتشهد على مدار الأعوام ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المبيعات في فروعها وعبر خدمة التجارة الإلكترونية، حيث حققت التعاونية خلال 2020 زيادة في نسبة المبيعات بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، كما سجل موقع التجارة الإلكترونية الذي يعتمد على خدمة التوصيل للمنازل ارتفاعاً بنسبة 160% خلال عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي.



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