«التنمية الأسرية» تستعرض الأداء المؤسسي وتحديث خطتها

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية الاجتماع الأول للمجلس، وذلك عبر التقنيات الحديثة من خلال أنظمة التواصل المباشر «عن بُعد»، وبحضور جبــر محمـد غانـم السويـدي نائب الرئيس وأعضاء المجلس اللواء محمد خلفان الرميثي ود. علي راشد النعيمي والمستشار يوسف سعيد العبري ود. مهــا تيســيــر بـركـات ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

وقال الكعبي: شهد عام 2020 عدداً من المتغيرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد منذ نهاية شهر فبراير 2020 على مستوى العالم بشكل عام وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وكان لهذه المتغيرات أثر كبير على عمل مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، حيث أسهمت مؤسسة التنمية الأسرية في إنجاح مساعي الدولة في التعامل مع الجائحة باستراتيجيات وخطط واضحة لاستمرارية الأعمال وتقديم خدماتها عن بُعد لكل أفراد المجتمع.

واستعرضت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في بداية الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها حول توصيات الاجتماع السابق لمجلس الأمناء، كما تم خلال الاجتماع استعراض الأداء المؤسسي خلال النصف الأول من عام 2020، والذي تضمن استعراض التحديث على الخطة الاستراتيجية 2020 -2024، حيث اتخذت المؤسسة إجراءات عدة في هذا الجانب من أهمها تقييم الخطة الاستراتيجية للفترة من 2019 – 2023، ومراجعة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، واستخراج عدد من القضايا الرئيسية وربطها بأهداف الخطة المحدّثة، واقتراح المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتطويرية، وإعداد الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، وشملت الخطة الاستراتيجية 18 هدفاً استراتيجياً و32 مشروعاً استراتيجياً، 11 منها مرتبطة بالمحصلات الاجتماعية، و10 منها مرتبطة بتطوير الخدمات، و7 منها مرتبطة بتطوير البيئة الداخلية، و4 منها مشاريع رأس مالية، كما تم استعراض الدراسات والتقارير التي تم إنجازها خلال النصف الأول من عام 2020، والمتمثلة في 7 دراسات منجزة، و4 دراسات قيد الإنجاز، و4 تقارير تحليلية إدارية تخدم خطط التطوير المؤسسي الداخلي، ومن أبرز الدراسات التي تم تنفيذها دراسة التوافق الزواجي، ودراسة الطلاق المبكر، ودراسة قياس مدى سعادة الأطفال والشباب في إمارة أبوظبي.

وحول خطة استمرارية الأعمال واستمرارية تقديم الخدمات عن بعد قالت مريم الرميثي: انطلاقاً من دورنا المنوط في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مؤسسات قطاع التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، نجحنا في التصدي للآثار المترتبة على الجائحة من خلال إنجاح خطط استمرارية الأعمال، وتقديم كل الخدمات الاجتماعية التخصّصية للأسرة وكل أفرادها عن بُعد، وإنجاح تجربة عمل الموظفين عن بُعد، وأيضاً إنجاح خطط العودة التدريجية للموظفين ومواجهة التحديات بكفاءة وفعالية وجودة عالية.

وخلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية تم استعراض تقرير التحول الرقمي للخدمات الرقمية، والذي تضمن الخدمات الرئيسية المتمثلة في 8 خدمات، والخدمات الفرعية المتمثلة في 26 خدمة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تمت لتحويل الخدمات رقمياً خلال النصف الأول من عام 2020، والتي تمثلت في مواءمة الخدمات الجديدة بالبرامج القديمة، وإدخال البيانات الخاصة بالخدمات الرئيسية والفرعية في محفظة الخدمات الرقمية لهيئة أبوظبي الرقمية، كما تم إطلاق جميع الخدمات الرقمية بالتوافق مع مبادرة X 66، وذلك في 15 مارس 2020، إضافة إلى ذلك إطلاق الموقع الجديد للمؤسسة في الأول من شهر أبريل 2020، متوافقاً مع المتطلبات الحكومية.

وتعمل المؤسسة حالياً مع جهات القطاع الاجتماعي وهيئة أبوظبي الرقمية للاستعداد لمبادرة 12 X 12، والمتمثلة في نقل الخدمات الرقمية إلى منصة «تم»، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي لخدمات المؤسسة 100%.

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