مطار دبي يستقبل اللبنانيين بالورود.. "عمار لبنان من عمار الإمارات"

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

في لفتة كريمة وتضامنا مع الشعب اللبناني في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وما خلفه من دمار، استقبلت جمارك دبي متمثلة في إدارة عمليات المسافرين - المبنى 3، ما قارب من 170 مسافرا لبنانيا قادمين من بيروت بالهدايا والورود البيضاء مع رسالة "عمار لبنان من عمار الإمارات"، وهي عبارة من أقوال المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي لـ"البيان" أن المبادرة تأتي تزامنا مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الشعب اللبناني.

وأفاد أن الإدارة استقبلت المسافرين القادمين من لبنان على رحلتين متقاربتين بعد منتصف الليل ، مشيرا إلى انهم تأثروا كثيرا بحفاوة الاستقبال.

وكانت دولة الإمارات وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، وذلك في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمّت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وتتضمن الشحنة أدوية ومواد طبية وتجهيزات ومعدات جراحية للمساعدة في إجراء الجراحات اللازمة للمصابين، وتوفير العلاج اللازم لهم سعياً لدعم الإمكانات الطبية وتمكين المستشفيات والمراكز الطبية من سرعة التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية أو تدخل جراحي عاجل.

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