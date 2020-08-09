شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في «إدارة الطاقة» و«كفاءة المياه»

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة الطاقة، ونظام إدارة كفاءة المياه.

وقال اللواء عبدالله حسين أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إن هذه الخطوات والإنجازات في شرطة دبي، تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، في كل القطاعات الشرطية، بما فيها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي تعد من الإدارات المهمة في دعم كل القطاعات الشرطية.

وأشاد اللواء أهلي، بالإنجازات التي حققها فريق العمل، مثمناً الجهود المبذولة من قبلهم في تحقيق هذه النتائج وحصول شرطة دبي على شهادة الاعتماد في المعيار الدولي لنظام إدارة الطاقة ISO 50001:2018، وكذلك المعيار الدولي لنظام إدارة كفاءة المياه ISO 46001:2019، من قبل مؤسسة «راشان ريجستر للتصنيف والتقييم».

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