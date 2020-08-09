شرطة دبي تتعامل مع 11685 استفساراً عبر منصات «التواصل» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

تعاملت الحسابات الرسمية لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة دبي مع 11 ألفاً و685 استفساراً وملاحظة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين استفسارات عامة، وطلب مساعدة عامة، واستفسارات مرورية وجنائية، وشكاوى على خدمة، وشكاوى عامة، كما تلقت 2710 رسائل شكر من متابعي حسابات القيادة العامة لشرطة دبي.

وبلغ عدد التفاعل مع الرسائل التي بثتها شرطة دبي عبر صفحاتها على «تويتر» و«فيسبوك» و«انستغرام»، مع مشاركتها أو التعليق عليها أو تسجيل الإعجاب بالصفحة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 4 ملايين و829 ألفاً و520 شخصاً.

كما بلغ مجموع متابعي القيادة العامة لشرطة دبي على منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قسم التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، بلغ مليونين و500 ألف متابع، بواقع مليون و700 ألف متابع على موقع «تويتر»، فيما بلغ عدد المتابعين على «فيس بوك» 900 ألف متابع، و«انستغرام» 635 ألف متابع.

وقال العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: تمكن قسم التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع من تسجيل أرقام قياسية على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية خلال سبع سنوات، نتيجة حرصها على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقي ملاحظات وشكاوى الجمهور، وحل المشكلات التي تعترضهم، تعزيزاً لعمليات التواصل بين الشرطة والجمهور، وبما يحقق توجه شرطة دبي الاستراتيجي لإسعاد المجتمع.

وأضاف إن مؤشرات الأداء في قسم التواصل الاجتماعي حققت نسبة 95% في الرد على الاستفسارات، و91% نسبة رضا بين أفراد المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي .

وأشار العميد خالد علي شهيل إلى أن إدارة الإعلام الأمني حريصة على تطوير حسابات شرطة دبي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تواكب تطورات الإعلام الجديد، ونشر محتوى توعية يعزز رؤية شرطة دبي من خلال جعل مدينة دبي آمنة، والتسويق للخدمات التي تقدمها بطريقة واضحة تعزز ثقة المتابعين بجهاز الشرطة.

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