«قضاء أبوظبي» تستعد لإطلاق خطتها الاستراتيجية 2021 ـ 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تستعد دائرة القضاء بأبوظبي لإطلاق خطتها الاستراتيجية، للأعوام الثلاثة المقبلة 2021 ــــ 2023، وذلك في إطار جهودها نحو تعزيز فعالية أجهزتها وإرساء معايير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030.

وأعلنت الدائرة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن انتهائها من تنفيذ خطتها الاستراتيجية السابقة 2016 - 2020، والتي تميزت بالعديد من الإنجازات في المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تحاكي الرؤية المستقبلية في إطلاق مشاريع مبتكرة تعزز الابتكار والريادة في العمل القضائي.

وتعد خطة دائرة القضاء الاستراتيجية 2021 - 2023 امتداداً لقصة نجاح الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة على مدى السنوات الماضية .

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