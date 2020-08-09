منصة جديدة لإدارة علاقات المتعاملين عبر «تم» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، عن إطلاق منصة جديدة لإدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين، وتزويدهم بخدمات وحلول جديدة تمكّنهم من إتمام تعاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بسهولة ويسر.

يأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار مساعي حكومة أبوظبي لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جودة حياة سكان الإمارة، حيث تهدف المنصة الجديدة إلى تبسيط عملية التواصل مع الجهات الحكومية وتعزيز القدرة على إدارة متطلبات المتعاملين والوصول إلى الخدمات الحكومية التي يحتاجونها وإتمامها بسلاسة.

وتسهم المنصة إلى تعزيز التحول في مفهوم إدارة علاقات المتعاملين، وتوفير مستويات أعلى من المرونة والراحة.

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