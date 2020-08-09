«الاتحادية للتنافسية» تطلق مخيمها الافتراضي

المصدر: دبي - وام

أعلنت «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» انطلاق مخيمها الصيفي الافتراضي للأطفال والناشئة (#تعلم_معنا).

ويستهدف المخيم نشر الوعي والمعرفة حول مبادئ ومفاهيم التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة بين جيل الأطفال والناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى صقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية في مجال علم البيانات والأرقام، وترسيخ ثقافة نقل المعرفة من الخبراء إلى الجيل القادم لبناء أجيال متسلحة بأفضل المهارات والقدرات لتساهم في مسيرة التنمية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة بهذه المناسبة سعي الهيئة من خلال البرنامج إلى تزويد جيل الأطفال والناشئة بأسس علم الإحصاء والبيانات، وترسيخ قيم ومفاهيم التنافسية لديهم إضافة إلى تعريفهم بأهداف التنمية المستدامة بشكل مبسط.

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