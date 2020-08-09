3 آلاف مراجع لفحص «كورونا» طاقة «البيت متوحد» يومياً بعجمان

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية في تصريح خاص لـ «البيان» أنه نتيجة للإقبال الكبير على مركز الفحص المجاني في قاعة «البيت متوحد» - والتي تستوعب يومياً 3 آلاف مراجع - تم منذ صباح أمس استقبال المراجعين والمراجعات من سكان عجمان الراغبين في إجراء فحص «كوفيد 19»، حيث توافدت أعداد كبيرة منهم لإجراء الفحص، الأمر الذي ينم عن وعيهم بضرورة السيطرة على الوباء من خلال إجراء الفحوصات، حيث يعمل بالقاعة فريق عمل مشكل من 30 فرداً يجرون الفحوصات بكل كفاءة واقتدار، كما أنه اعتباراً من اليوم سوف يتم الفحص المجاني لكل القاطنين بمنطقتي مصفوت ومزيرع لمدة أسبوع، حيث تم تشكيل فريق طبي لإجراء الفحوصات، كما أن الأسبوع المقبل سوف يتم إجراء الفحوصات بمنطقة المنامة للمواطنين والمقيمين، حيث نستهدف كل الساكنين في عجمان بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز