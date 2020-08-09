%75 انخفاض حرائق المنشآت برأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، عن تراجع حوادث حرائق المنشآت خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 75% مسجلة 74 حادثاً مقارنة بـ292 حادثاً في الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ساهمت في ارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع خلال الأعوام الماضية.

وأكد الزعابي لـ«البيان» أن الحرائق المنزلية تشكل أعلى نسبة من حوادث الحرائق في الدولة، محدداً 5 نصائح لأفراد المجتمع لحمايتهم من خطر اندلاع الحرائق، والتي تشمل: الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، واتباع النصائح والإرشادات المنزلية والصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، ومتابعة الأطفال في المنزل، وتركيب كواشف الدخان في المنازل، ومتابعة نصائح الدفاع المدني.

وذكر الزعابي أن ارتباط المنازل بأجهزة الدخان والإنذار ساهم في تحقيق سرعة الاستجابة والتصدي للحرائق منذ بدايتها، بالإضافة لسرعة وصول فرق الإطفاء عند تلقي البلاغ، مشيراً إلى أن أسباب وقوع الحرائق في المنزل تتمثل في 6 أسباب: ضعف الوعي الوقائي الذي يؤدي إلى الإهمال، وضعف البنية التحتية للمنازل القديمة، وعدم صلاحية الشبكات والأجهزة الكهربائية، وعدم صلاحية أنابيب وأنظمة الغاز، وأعمال البناء غير المرخصة داخل المساكن، ومصادر الاشتغال غير المراقبة.

وسائل النقل

وأوضح الزعابي أن حوادث حرائق وسائل النقل سجلت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% بعدد 62 حادثاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 73 حادثاً، مشيراً إلى أن حملة «السلامة في وسائل النقل» التي أطلقتها إدارة الدفاع المدني تستهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، في تطبيق اشتراطات السلامة العامة من خلال دعم أصحاب وقائدي المركبات في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل آمنة تضمن السلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الطريق. وحدد الزعابي 5 خطوات لتجنب حرائق المركبات خلال فصل الصيف، والتي تتمثل في ضرورة فحص الماء والزيت يومياً لتجنب احتراق المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التدخين داخل المركبة، وإطفاء المحرك عند التزود بالوقود، والتأكد من وجود طفاية حريق بالمركبة، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة.

مبادرات

وأوضح الزعابي أن إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة أطلقت 5 مبادرات ضمن خطة التوعية الرئيسة لعام 2020، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومنها مبادرة «ثقافة التعامل مع الحريق»، والتي تشمل التعريف بأنواع الحرائق والأسباب التي تؤدي إلى نشوبها وطرق التعامل معها، وطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها من قبل أفراد المجتمع لتفادي وقوع حوادث الحريق، وكيفية إبلاغ الدفاع المدني والتعامل مع الحادث، وذلك من خلال إخلاء المنزل من أفراد العائلة، والاتصال بالدفاع المدني على الرقم 997 وإعطاء وصف واضح لموقع الحادث مع ملاحظة ضبط النفس والهدوء أثناء الوصف. وتابع: ساهمت مبادرة «السلامة في المنازل» في رفع وعي الجمهور حول مسببات الحرائق في المنازل، وكيفية الوقاية منها باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن استراتيجية توعية الأسر بأهمية معرفة أنواع الحرائق الممكن حدوثها في المنزل، وأدوات الإطفاء المستخدمة لإخمادها، والاهتمام بتدريب أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، على عملية الإخلاء في حالات الطوارئ.

وأكد الزعابي أن إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة حرصت على إطلاق البرنامج الإذاعي «الدفاع المدني والناس»، الذي بث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة «رمضان آمن»، والتي تزامنت مع جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

السلامة في الصيف

أشار العميد محمد الزعابي إلى أن المبادرات شملت مبادرة «السلامة في فصل الصيف»، والتي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في المنزل والعمل والطريق، التي تؤكد أهمية الالتزام بتوفير طفايات الحريق اليدوية في المنزل، وطريقة استعمالها في حالات الطوارئ، والاشتراك في نظام الإنذار المبكر من الحريق (حصنتك)، وتجنب التحميل الزائد على الوصلات الكهربائية، والعناية بأسطوانات الغاز، واتباع إجراءات السلامة في المسابح لحماية الأطفال من خطر الغرق، وتقديم إرشادات ونصائح لسائقي المركبات لتجنب أخطار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

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