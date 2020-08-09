عبدالله الفلاسي: حكومة دبي حريصة على سعادة موظفيها

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص حكومة دبي على سعادة موظفيها، والارتقاء بالمورد البشري في دبي؛ فالموارد البشرية هي الركن الأساسي في عجلة التقدم، فيجب تهيئة الأجواء المناسبة لها حتى تبدع وتبتكر وتسهم إسهاماً فعّالاً في التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وأضاف أن تفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية في إمارة دبي، جاء حرصاً على سلامة الموظفين خاصة في الظروف الجوية الطارئة، بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية، أو عند مغادرة العمل، وتحقيق الرفاه الوظيفي، وتقليل حالات التأخر عن الدوام، واستئذان الموظفين للخروج من العمل بغية إنجاز بعض المصالح والأعمال الخاصة.

وقال إن توجيهات القيادة الرشيدة تركز دائماً على إسعاد موظفي حكومة دبي، وسن القوانين والتشريعات وإصدار الأنظمة التي تعزز بيئة العمل الإيجابية حتى يتمكن الموظفون من أداء واجباتهم الوظيفية وفقاً لأعلى المعايير، ويركزوا على الابتكار والإبداع في أعمالهم.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أصدرت تعميماً يقضي بتفعيل الدوام المرن في الجهات الحكومية في إمارة دبي، اعتباراً من يوم الأحد 16 أغسطس 2020، وبهدف تعزيز الإنتاجية لدى الموظفين ورفع مؤشرات السعادة لديهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وحدد التعميم ساعات الحضور المرنة في الفترة الصباحية لموظفي حكومة دبي، بحيث يبدأ الحضور إلى العمل من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً على أن يستكمل الموظف عدد ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 أو التشريعات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة لدى تلك الجهة.

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