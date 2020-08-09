«المبرمج المواطن»يخرّج الدفعة الـ4 من الموهوبين

المصدر: دبي-البيان

تحت رعاية وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» احتفت «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي برنامج «المبرمج المواطن»، في إنجازٍ جديد يُضاف إلى مسيرة التميز في إعداد كوادر وطنية ممكّنة لتطويع التكنولوجيا المتقدمة في استشراف وصنع المستقبل.

وشهد حفل التخريج، الذي عُقد افتراضياً امس عبر منصة «زوم» (Zoom)، توزيع الشهادات باستخدام تقنية «بلوك تشين» (Blockchain) على دفعة عام 2020، والتي ضمت 100 طالب وطالبة من نخبة المواهب الواعدة، في خطوة تؤكد التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدعم «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 – بلوك تشين»، والرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة كمركز عالمي لصناعة المستقبل. وشهد الحدث إشادة واسعة بالإمكانات الواعدة التي أظهرها الموهوبون المشاركون من مختلف أنحاء الإمارات في مجالات لغات البرمجة ونظم التفكير الحاسوبية وأساسيات تطوير التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية وقواعد البيانات وعلم الشبكات، ما يمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار الأمثل في الكفاءات الشابة باعتبارها عماد المستقبل.

ويأتي تخريج الدفعة الرابعة استكمالاً لنجاح برنامج «المبرمج المواطن»، الذي قام، على مدى السنوات الأربع الماضية، بتخريج وتأهيل 400 طالب وطالبة للانخراط بقوة ضمن مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

سعادة

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من الموهوبين والمتميزين في البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تعتبر لغات المستقبل، لافتاً إلى أنّ البرنامج نجح على مدى 4 دورات في خلق بيئة محفزة للإبداع والتميز والابتكار، فضلاً عن تحويل المواهب الوطنية الواعدة إلى طاقات مبتكرة وقادرة على الانخراط في رسم ملامح الخمسين عاماً القادمة للوصول إلى غدٍ أكثر إشراقاً.

وأضاف: «يواصل برنامج»المبرمج المواطن«دوره المحوري في إعداد الكفاءات الوطنية للوصول إلى العالمية وتمثيل الإمارات في أبرز المحافل المحلية والعالمية، واضعاً الأساس المتين لتمكين الموهوبين من تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات البرمجة والثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات الحياة ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة تحويل الإمارات إلى مختبر عالمي لصناعة المسـتقبل. ويأتي تخريج الموهوبين الإماراتيين وتسليمهم الشهادات باستخدام تقنية «بلوك تشين» ليؤكّد مجدّداً التزامنا الراسخ بدعم التوجه الوطني نحو تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة المسيرة التنموية الطموحة، وترجمة أهداف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية للعام 2021. ويدفعنا النجاح المتواصل للبرنامج الوطني قدماً إلى مواصلة الاستثمار في العقول البشرية، التي تحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة التي تؤمن بدور الشباب باعتبارهم الرهان الحقيقي لدولتنا».

استثمار

وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» ونائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»: «تنبع أهمية برنامج»المبرمج المواطن«من كونه دعامة هامة لدفع عجلة الاستثمار في مهارات المستقبل وتسخير الإمكانات المتاحة في تأهيل جيل مسلح بالمعرفة والكفاءة والخبرة في التعامل بفعالية مع لغات البرمجة التي تبرز كسمة مميزة للعصر الرقمي، وذلك عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية في تعزيز وتطوير العقول النابغة في دولتنا كونها الثروة الحقيقية التي نفاخر بها العالم بما تحققه من إنجازات نوعية في مختلف المجالات الحيوية».

تثمين

وثمّن العور التعاون المثمر بين «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والتي تعكس قوة الجهود المتضافرة للمساهمة في الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة، والتي تمهد الطريق أمام حقبة جديدة ومحطة مفصلية في مسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة. وتوجّه العور بالتهنئة إلى خريجي الدفعة الرابعة من المواهب الشابة المؤهّلة لقيادة ركب الابتكار التكنولوجي والمعرفي وخوض غمار المنافسة العالمية في سبيل تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، مجدداً التزام الجامعة بالسير قدماً على نهجها التعليمي الراسخ والقائم على التعليم الذكي والتعلم مدى الحياة، والذي يشكل أساساً للوصول إلى نظام تعليمي يكتشف مواهب كل إنسان ويضمن تطوير القدرات باستمرار لمواكبة التغيرات المتسارعة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إحداث نقلة نوعية في التعليم لتزويد الأجيال الناشئة بتعليم جديد وفكر جديد ومهارات جديدة تمكّنهم من الاستجابة لتطورات المستقبل واستكمال مسيرة النهضة والتنمية.

وأضاف: «سيواصل برنامج المبرمج المواطن بلا شك مسيرته الريادية في تأهيل كوكبة جديدة من المبرمجين الموهوبين، ورفدهم بالمعلومات والمعارف المطلوبة في مختلف الميادين ذات الصلة بالبرمجة والروبوت وتطوير الألعاب والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، سعياً للارتقاء والوصول بقدرة الكفاءات المواطنة إلى أعلى مستويات التميز الفكري والمعرفي والإبداعي، ليكونوا بسواعدهم من يبني إمارات المستقبل».

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