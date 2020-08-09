محمد بن زايد يعزي رئيس الوزراء الهندي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات

المصدر: دبي - البيان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عدداً من الولايات الهندية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة للصديق ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عدداً من الولايات الهندية.. تمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق».

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