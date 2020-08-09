افتتاح معرض المحتوى المعرفي للتسامح اليوم افتراضياً

المصدر: أبو ظبي - البيان

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، المعرض الافتراضي للمحتوى المعرفي للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع 150 دار نشر محلية وعربية وعالمية على مدى خمسة أيام تحت شعار «تعايش مبني على المعرفة»، وذلك بمشاركة جمع من وزراء الثقافة العرب وعدد من كبار الشخصيات العربية والعالمية المهتمة بالمجال الثقافي والإنساني محلياً وعالمياً.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمة لمعالي وزير التسامح والتعايش ومن ثم تقديم فيلم تسجيلي يتضمن جولة افتراضية ضمن الأجنحة المشاركة في المعرض وكذلك أبرز الفعاليات المصاحبة وأيضاً الشخصيات التي يستضيفها المعرض. يلي ذلك كلمة مارسي غروسمان، السفيرة الكندية لدى الإمارات باعتبار كندا ضيف شرف المعرض.

وفي أول أنشطة المعرض، يتحدث الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بكلمة تتناول التسامح الإماراتي كرصيد تاريخي يعتمد على تقاليد أصيلة، وتشارك كذلك الدكتورة ميشيل بامبلنج، أستاذ زائر من جامعة نيويورك أبوظبي، والمديرة الإبداعية لـمبادرة Lest We Forget وهي مبادرة ثقافية إماراتية برعاية مؤسسة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وتقدم رؤيتها حول التسامح والقيم الإماراتية بعيون غربية عايشت الحياة في الإمارات لسنوات.

بعدها تنطلق الندوة الرئيسية للمعرض بعنوان «التسامح والتعايش في فكر زايد»، والتي تديرها الدكتورة عائشة البوسميط، حيث يلتقي رواد المعرض الافتراضي الدكتور سلطان النعيمي، كضيف رئيسي يقدم شهادة موثقة حول قيم التعايش والتسامح، التي أسس لها وغرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أهل الإمارات، حتى أصبحت سمة مميزة للإمارات وكافة أبنائها، ومن ثم حفل توقيع كتاب «لماذا أنا وليس نحن» للكاتب والروائي علي أبو الريش، الذي يتحدث عن الإبداع ودوره في تعزيز التعايش الإنساني، وغرس القيم الإنسانية، وأهمية الكتاب كرؤية إنسانية تتناول القيم الأصيلة وتعزز التعايش المجتمعي والعالمي.

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