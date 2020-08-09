سعيد الطاير لــ«البيان»: 4.4 ملايين معاملة ذكية أنجزتها «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي – وائل نعيم

شهدت مبادرات وخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي تجاوباً كبيراً من المتعاملين، حيث بلغ عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها أكثر من 4.4 ملايين معاملة ذكية من بداية العام حتى نهاية يونيو 2020، وبلغت نسبة التبني الذكي 98% في الربع الثاني من 2020.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان»: تعد الهيئة أولى الجهات الحكومية التي حولت كل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

8 ثوانٍ معدل سرعة الرد على مكالمات المتعاملين | من المصدر

خدمات

وأضاف: توفر الهيئة جميع خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي بكل سهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في استمرارية كل خدماتها دون تأثر في مختلف الظروف وفق أعلى المعايير العالمية. وتكثف الهيئة جهودها للوصول إلى حكومة المستقبل من خلال صناعة ومواكبة التطورات في مختلف القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة وضمن رؤية واضحة تسهم في استباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة، بما يحقق استراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، وأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأوضح أن الهيئة توفر«رمّاس» موظفها الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين على مدار 24 ساعة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وحساب الهيئة على موقع فيسبوك، وأنظمة «أليكسا»، ومساعد جوجل، و«واتساب بزنس». وأجاب «رمّاس» عن قرابة 3.7 ملايين استفسار في الفترة من يناير 2017 حتى نهاية يونيو 2020.

وقال الطاير: بلغت نسبة جودة المكالمات التي تلقاها مركز رعاية المتعاملين (مركز الاتصال) 96% في الفترة من شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو 2020، بينما بلغ معدل سرعة الرد على المكالمات 8 ثوانٍ.

ويعمل المركز طوال أيام الأسبوع وخلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية لاستقبال كل رسائل المتعاملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات على الرقم 991 الخاص بالبلاغات الفنية، وخدمات المتعاملين والاستفسارات على الرقم 04-6019999، وتطبيق «واتساب» من خلال رمّاس على الرقم نفسه.

وتابع: يضم مركز رعاية المتعاملين نخبة من الكوادر المؤهلة والمدربة والتي تجيد العديد من اللغات منها العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والأوردية وغيرها. ويستخدم المركز الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتقديم خدماته دون توقف، كذلك طور المركز خطة لمواصلة استمرارية الأعمال للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة وفق أعلى المعايير العالمية. ويعمل مركز رعاية المتعاملين في الهيئة بشكل متواصل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

أصحاب الهمم

وقال تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وفق معايير حكومة دبي الذكية، وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم على المعلومات. كما طورت الهيئة موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتسهيل وصولهم إلى المعلومات.

وكرّست الهيئة كامل الإمكانات وهيأت أفضل الظروف لتصل للمكانة الريادية التي وصلت لها اليوم، وتتويجاً لجهودها، حصلت الهيئة على شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين «ICXS» بتحديثها الجديد (ICXS 2019) التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين»، بدرجة 99.7% والتي تعد الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة.

«أشّر» و«حياك»

خصصت الهيئة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية خدمة «أشّر» للمحادثة المرئية المباشرة باستخدام لغة الإشارة لإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة على مدار الساعة. كما توفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية «حياك» عبر موقعها الإلكتروني، وتتيح «حيّاك» الدردشة الكتابية وخيار الاتصال بالفيديو للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة. إضافة إلى ذلك، توفر الهيئة بطاقة «سند» لأصحاب الهمم في إمارة دبي، وبطاقة «ذخر» التي توفر خدمات مختارة ومميزة لكبار المواطنين.

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