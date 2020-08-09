«كهرباء دبي» تعزز القدرات الرقمية لـ«البلدية»

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من بلدية دبي برئاسة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وذلك في مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) المملوك بالكامل من قبل الهيئة.

وهدفت هذه الزيارة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتعزيز قدرات بلدية دبي من خلال تبني المزيد من التقنيات الرقمية لرفع مؤشر سعادة المتعاملين والحرص على تمّيز الأداء وتوفير أفضل مكان للعيش للمواطنين والمقيمين.

وخلال هذه الزيارة اطلع الوفد على مختلف أقسام «مورو» التي تضم مركز بيانات حديث مجهز وفق أعلى المعايير العالمية، ومركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية الذي تم تدشينه الشهر الماضي.

واستمع الوفد لشروحات من سعيد محمد الطاير حول خدمات مورو التي توفر الجيل الجديد من الخدمات مثل التحول الرقمي والحوسبة السحابية وخدمات مراكز البيانات وتقنية المعلومات الاحترافية وخدمات الأمن السيبراني، وذلك بحضور المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو»، ومطر المهيري، عضو مجلس إدارة «مورو»، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي «مورو»، وأحمد الكتبي رئيس تقنية أمن المعلومات في «مورو».

وخلال الزيارة قدم محمد بن سليمان شرحاً عن الخدمات التي يقدمها مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية فتطرق لخدمات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وخدمات إدارة الشبكات، في حين قدم أحمد الكتبي نبذة عن الخدمات التي يقدمها مركز الأمن السييراني التابع لمركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية.

وقال سعيد الطاير: «تأتي زيارة وفد بلدية دبي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) في إطار التزامنا ببناء علاقات وطيدة وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات والهيئات الحكومية ولاطلاعها على خدمات «مورو» التي توفر للمؤسسات الحكومية والخاصة سهولة الحصول على بنية تحتية سحابية ذكية تمتاز بكونها آمنة مع المراقبة الاستباقية ».

وأضاف: «يعّد مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية في «مورو»، أحد الممكنات الأساسية لمبادرة دبي 10X، حيث يوفر خدمات متنوعة منها المنصات الذكية لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والخدمات المدارة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مسيرة التحول الرقمي».

إنجازات

وقال داوود الهاجري: «إنجازات دولة الإمارات لن تتوقف وهي تتصدر مؤشرات مهمة وحيوية على مستوى عالمي، ومن بينها مؤشرات المدن الذكية؛ حيث تتصدر دبي، مؤشرات عالمية عدَّة في مجال المدن الذكيَّة، كما أن نجاح الإمارة، بصفتها مثالاً عالمياً للمدينة الذكية، كان سببه الرئيسي القيادة الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة للمستقبل، التي أسهمت في تبنِّي مختلف الجهات الحكومية والتكنولوجيات الحديثة».

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