محمد بن زايد يعزي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات بالهند

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: خالص التعازي والمواساة للصديق ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.. تمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق.

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