"المنال الإنسانية" و"دبي الطبية" تختتمان حملة "لنصلها" لدعم المرأة نفسياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت مبادرة المنال الإنسانية حملة "لنصلها" التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية في شهر يوليو الماضي بهدف تقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات والضغوط التي أفرزتها تأثيرات أزمة كوفيد – 19 وانعكاساتها على الجميع من خلال الاستشارات وسبل العلاج التي قدمها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين النفسيين والاستفادة من الجلسات الملهمة التي قدمها عدد من خبراء التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

وقالت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للمرأة إن هذه الحملة قوبلت بردود فعل إيجابية من جميع فئات وشرائح المجتمع ومن قبل الأطباء الذين شاركوا فيها وأسهمت في تخفيف الأعباء والضغوط النفسية التي يعاني منها كثير من السيدات والأمهات خاصة في هذا الظرف الصحي والاجتماعي الاستثنائي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تلقي الحملة 5060 رسالة من حالات عبر خط الدعم النفسي من خلال خاصية الواتس أب وأوضحت أن هذه الحالات تعود لفتيات وأمهات من داخل الدولة وخارجها.

وأشادت شعيب بالجهود الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وحرص سموها على تقديم الدعم والرعاية للمرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي أطلقتها سموها تحت مظلة "مبادرة المنال الإنسانية".

وأعربت عن شكرها لسلطة مدينة دبي الطبية الشريك الاستراتيجي في هذه الحملة ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية المهمة وقالت إن السلطة ومبادرة المنال الإنسانية تتقاسمان الرؤية والهدف نفسيهما ويتمثلان في أهمية الصحة النفسية للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات التي واجهتها خلال أزمة كوفيد – 19 خاصة مع تعدد المسؤوليات الأسرية والمنزلية والمهنية الملقاة على عاتقها ما يؤكد دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

وعبرت عن شكرها للأطباء والأخصائيين والخبراء الذين تعاونوا في تقديم الدعم والرعاية للمرأة لدورهم الرئيسي في إنجاح الحملة.

وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة إنه تم تقديم 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 استشاريا وأخصائيا و5 عيادات متخصصة بمدينة دبي الطبية شاركت في الحملة مع تخصيص 372 ساعة للرد على استفسارات طالبات الدعم النفسي من قبل المستقبل الأول بمعدل 12 ساعة يوميا إلى جانب تقديم 7 جلسات ملهمة من قبل 4 خبيرات في التنمية الذاتية والمهارات الشخصية شاركن في الحملة على مدار الشهر هن الدكتورة أمل العتيبي وهدى العلي وجيهان صفر وليال طاهر، وتم بث هذه الجلسات مباشرة عبر حساب نادي دبي للسيدات بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وكان لها مردود إيجابي طيب.

من جانبها، عبرت كوثر كاظم نائب رئيس دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية عن فخرها بالمشاركة في هذه الحملة الإنسانية التي تعزز الجهود الوطنية في الصحة النفسية وتقدم الدعم النفسي للمرأة كونها نواة المجتمع وركيزة أساسية فيه خصوصا في ظل التحديات والضغوط التي فرضتها أزمة كوفيد-19 ووجهت الشكر لمؤسسة دبي للمرأة ومبادرة المنال الإنسانية والقائمين عليهما لإتاحة الفرصة لتقديم الشيء اليسير لدعم هذه الحملة والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ولو كان بسيطاً في حياة الآخرين من خلال جهود الأطباء في مجتمع مدينة دبي الطبية.

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