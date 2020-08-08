هطول الأمطار على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الأيام المقبلة وسط طقس رطب غائم إلى غائم جزئيا على بعض المناطق في الدولة خاصة الشرقية والجنوبية فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض قبل أن تعاود الارتفاع مجددا.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة - أن طقس اليوم يكون رطبا في الصباح شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف وغائم جزئيا إلى غائم على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، أما البحر فيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وبحسب المركز يسود البلاد غدا الأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر يكون خفيفا الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الإثنين فيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، أما البحر فيكون خفيفا الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم الثلاثاء يصبح الطقس رطبا صباحا شمالاً - صحو إلى غائم جزئياً فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأربعاء طقس صحو إلى غائم جزئيا تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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