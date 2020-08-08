الإمارات و٥ دول خليجية تجدد التزامها باتفاق «أوبك +»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان، إضافة إلى العراق، التزامها التام باتفاق «أوبك بلس»؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره، أمس، وزراء الطاقة والنفط والغاز، في هذه الدول.

واستعرض الوزراء أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحث الوزراء التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

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