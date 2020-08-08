10 أنشطة تفاعلية ضمن محور إعادة التدوير تنطلق غداً

المصدر: دبي – البيان

سجّلت المنصة المجتمعية الصيفية في وزارة تنمية المجتمع مشاركات مميزة من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والطلبة وأولياء الأمور، في فعاليات المحور المجتمعي، الذي استقطب ما يقارب 800 مشارك في الأنشطة المتنوعة التي شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال وأولياء الأمور.

فيما تنطلق خلال الأسبوع الجاري (9أغسطس-15أغسطس) فعاليات محور إعادة التدوير بتنظيم 10 أنشطة تفاعلية تستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن ورش تغليف العلب الفارغة بالأسطوانات القديمة والطباعة على القمصان القديمة، وتغليف العلب بورق الجرائد وصناعة دولاب خشبي بصناديق الخضروات، وصنع مزهرية لتنسيق الزهور، وتغليف علب الأحذية وبراويز من عجلات الدراجة واستخدام المناديل بطريقة صحيحة وورشة تصميم الطاولات من إطارات السيارة.

وتفاعل نحو 193 مشاركاً في اليوم الأول في ورشتي الثقافة المالية وقوة الاستغناء و156 في اليوم الثاني في ورشتي الحوار الجوهري وأساسيات الكوتشنغ و221 في اليوم الثالث في ورشتي ثقافة العمل التطوعي والأسرة وجودة الحياة و201 مشارك في اليوم الرابع في ورشتي متعتي قصتي والسنع الإماراتي.

وفي المحور الرياضي شارك ما يقارب 1250 مشاركاً من الفئة العمرية 9 سنوات إلى 60 سنة، بواقع 238مشاركاً في اليوم الأول، و251 مشاركاً في اليوم الثاني، و248مشاركاً في اليوم الثالث و258مشاركاً في اليوم الرابع و255مشاركاً في اليوم الخامس.

مواهب ومهارات

وأكد سعيد الخاطري مدير مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة أن المنصة المجتمعية الصيفية لاقت تفاعلاً مميزاً من جميع الفئات العمرية من الأطفال والطلبة وأولياء الأمور وكبار المواطنين، في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها عبر البث المباشر أو البرامج المسجلة «عن بعد»، مشيداً بحرص المجتمع على الاستفادة من هذه المبادرات المتاحة مجاناً والتي تدعم صقل مهاراتهم ومواهبهم واستغلال أوقات الفراغ الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

يذكر أن فرص المشاركة فيما تبقى من مبادرات المنصة المجتمعية الصيفية ومحور إعادة التدوير (9 –15أغسطس)، ومحور تحدي الخمسين (16 – 20 أغسطس).، متاحة مجاناً للطلبة وأولياء الأمور ومختلف أفراد المجتمع، حسب الفئة العمرية المحددة لكل نششاط، عبر الرابط المتوفر عبر موقع الوزارة (www.mocd.gov.ae) ومن خلال الاتصال الهاتفي مع مركز الاتصال في الوزارة (800623).

وتتضمن مبادرات «المنصة المجتمعية الصيفية» التي انطلقت مطلع يوليو الجاري، 63 برنامجاً «عن بُعد»، يجري تنظيمها بجهود تشاركية من موظفي الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة، مستهدفةً الأسرة بكافة أفرادها لا سيما الأطفال والشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز