الإمارات و5 دول خليجية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلس»

المصدر: أبوظبي- وام

أجرى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات،ووزراء الطاقة في السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، اتصالاً هاتفياً مشتركاً أمس استعرضوا خلاله أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وفي نهاية الاتصال، صدر البيان المُشترك التالي:

«أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة».

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق «أوبك بلس»؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية «أوبك بلس».

وأكّد الوزراء، مُجدداً، «أن الالتزام الكامل باتفاق «أوبك بلس»، وبنظام التعويض، سيسرّع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل».

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