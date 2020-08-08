تقديم خدمات المحكمة العمالية بالمبنى الجديد في العوير غداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي عن بدء تقديم خدمات المحكمة العمالية ابتداءً من غدٍ (9 أغسطس) في المبنى الجديد للمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في منطقة العوير.

وتتيح خدمات المحكمة العمالية للمتقاضين، قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما.

بالإضافة إلى خدمة الدعاوى العمالية الكلية، وهي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل، متى مـا كانت هذه الحقوق تزيد على عشرة ملايين درهم، والدعاوى العمالية الجزئية، وهي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل، متى مـا كانت هذه الحقوق تقـل عن عشرة ملايين درهم، إضافة إلى خدمات دعاوى الاستئناف العمالي، ودعاوى عمالي خدمة مساعدة جزئي، ودعاوى عمالي خدمة مساعدة كلي بالإضافة لنظر الطعون في الدعاوى العمالية من قبل محكمة التمييز وفق الاختصاص المحدد لها وفقاً للقانون.

ويتكون مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ من 5 طوابق ويستوعب أكثر من 300 موقف لسيارات المتعاملين والموظفين، وبعدد 8 قاعات للمحكمة الابتدائية، و4 قاعات لمحكمة الاستئناف، وقاعتين ذكيتين، ويشمل خدمات المحكمة العمالية والإدارات المساندة لها، ومحكمة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة التنفيذ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز