«مواصلات رأس الخيمة» تشغّل خطوط الحافلات عبر المدن

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إعادة تشغيل خطوط الحافلات عبر المدن، بين إمارة رأس الخيمة وكل من إمارة دبي وعجمان بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأكد محمد هاشم، مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل بالهيئة، الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، كإلزام جميع الركاب بالمرور من خلال بوابة التعقيم، وأمام الكاميرات الحرارية لضمان عدم ارتفاع حرارة الراكب قبل الصعود للحافلة، مع مراعاة مسافة التباعد المحددة، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات طوال الرحلة، مؤكداً حرص الهيئة على التعقيم المستمر للحافلات بعد كل رحلة.

وأشار إلى أن مواعيد تحرك الحافلات لخط دبي تنطلق طوال أيام الأسبوع، من الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، بحسب جدول الرحلات بفارق زمني 90 دقيقة بين الحافلة والموعد التالي للتحرك.

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