بحث ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين المجتمعات المسلمة

المصدر: (أبوظبي - وام )

التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أمس في أبوظبي، الشيخ بويار سباهيو، رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا.

ورحّب رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بزيارة رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا إلى العاصمة أبوظبي، متمنياً لهذه الزيارة أن تعزز علاقات التعاون والجهود الكفيلة بترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات المسلمة بشكل عام من أجل تحقيق الخير للإنسانية جمعاء.

واستعرض الجانبان جهود المجتمعات المسلمة ودورها الإيجابي في دولها ومجتمعاتها للحد من تفشي وباء «كورونا»، وآلية العمل المشترك والتعاون بين جميع أفراد المجتمع والمنظمات والحكومات في هذا الإطار.

وتم خلال اللقاء بحث سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ونشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمحبة، وترسيخ الانتماء للوطن واحترام القانون والحوار والتعايش مع الأديان والثقافات الأخرى، ولاسيما في الظروف الحالية. وجرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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