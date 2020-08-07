طبية عجمان: إجراء فحوص كورونا في "البيت متوحد" غداً

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت منطقة عجمان الطبية أنه بناء على توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن عمل فحوص كورونا للجمهور، تقرر أن يتم عمل الفحوص غداً السبت لفيروس كورونا (كوفيد19) في قاعة (البيت متوحد) كيوم إضافي على ما هو متفق عليه سابقاً.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: "إن زيادة هذا اليوم تأتي انطلاقاً من توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الفحوص على مدار الأسبوع، نظراً إلى أهمية الاستمرار في عمل الفحوص من أجل محاصرة فيروس كورونا بصورة أكبر وأشمل، لذلك تمت إضافة هذا اليوم حتى يتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من عمل الفحوص اللازمة مجاناً".

وأضاف: "كذلك جاءت زيادة هذا اليوم تأكيداً للنجاح الكبير الذي حققته حملة عمل الفحوص عن فيروس كورونا في "البيت متوحد"، نظراً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الفحوص منذ إطلاقها في هذا المكان قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث تم عمل الفحوص لمختلف شرائح المجتمع، وكان أداء فريق العمل رائعاً، وتم توفير سبل إنجاح عمل الفحوص من أدوات وكفاءات فنية وطبية، إذ لا تستغرق عملية الفحص سوى دقائق محدودة جداً، إضافة إلى سرعة إرسال نتائج الفحص إلى المفحوصين في أقل من 24 ساعة، موضحاً أن موقع "البيت متوحد" أسهم في تمكين الراغبين في عمل الفحوص من سرعة الوصول إليه.

كفاءة

وقال مدير طبية عجمان إن هذه الخطوات المتقدمة التي تبذلها الإمارات من خلال المؤسسات الصحية للتصدي ومواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) أسهمت مباشرةً في التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بكفاءة واقتدار، ما مكّن الإمارات من أن تصبح نموذجاً متقدماً على مستوى العالم في إدراك خطورة وحجم جائحة كورونا والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية، للمحافظة على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض إمارات الخير والعطاء، وسوف نحتفل قريباً، بإذن الله، في الانتصار على هذا المرض الذي كاد أن يصبح كابوساً على العالم بأسره.

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