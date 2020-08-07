عبد الله بن زايد يهنئ سامح شكري بتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

المصدر: وام

توجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع سامح شكري حيث تم خلاله بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تعكس جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية اليونان الصديقة، لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد سموه بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما الذي أسفر عن توقيع هذا الاتفاق المهم، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين في فتح آفاق واعدة لهم في قطاع الطاقة الحيوي، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.

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