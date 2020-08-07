العويس: صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم أولوية القيادة

المصدر: أبوظبي ـ البيان، ووام

أكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن القيادة في دولة الإمارات كانت منذ اليوم الأول لتفشي فيروس «كورونا» ولا تزال حريصة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأوضح العويس أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها ورصدها خلال الفترة الماضية، مثل ارتفاع معدلات الشفاء وانخفاض معدلات الإصابة، بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات وفاة لأيام متتالية. غير أنه حذر خلال إحاطة إعلامية خاصة عقدتها حكومة الإمارات في أبوظبي، من خطورة الزيارات وإقامة التجمعات دون اتباع الإجراءات الوقائية.

مشيراً إلى حدوث ارتفاع يبلغ 30% في نسب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين المواطنين خلال الفترة الماضية، ونوه بأن بعض الممارسات الاجتماعية قد يشكل خطراً كبيراً ويسهم في انتشار العدوى لا سيما بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في غضون ذلك، كشفت أرقام المتعافين وعدد الإصابات الجديدة بالفيروس التي تم إعلانها أمس، عن انخفاض عدد الإصابات النشطة في الدولة إلى 5.752، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل الماضي، حيث تم تسجيل 5365 حالة. وسجلت الإمارات 354 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 55.739 حالة.

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القيادة حريصة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم

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