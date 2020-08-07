حاكم عجمان وولي عهده يؤكدان أهمية التأهيل الأكاديمي

المصدر: عجمان- وام

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي نسخة من شهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، التي حصل عليها الشيخ المهندس حميد بن عبدالله بن راشد المعلا مدير إدارة البيئة وتنميتها في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عقب تخرجه في الدورة السابعة بكلية الدفاع الوطني بأبوظبي، وشارك فيها مجموعة من أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن، وأن العلم يظل حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود لخدمة المجتمع، وقال سموهما: إنهما يشعران بالفخر والاعتزاز وبالسعادة والرضا لنيل أحد أبناء عجمان مثل هذه الدرجة العلمية المتميزة، وأن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال حيوي وخصوصاً في الدراسات الاستراتيجية الأمنية، ما يشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، من خلال استكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة الوطن.

وأشاد سموهما بقيادة الدولة الحكيمة، التي تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وإتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتزود بالعلم سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة أو عبر الدورات، ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموهما أن التطور والنهضة الحضارية، التي تشهدها الإمارات تقوم اليوم على أبناء الوطن المؤهلين والمطلعين دائماً على كل جديد سواء في العلوم المختلفة العلمية والطبية والأدبية والاجتماعية أو القانونية والأمنية أو أي علوم إنسانية، التي أصبح لا غنى عنها في رقي وازدهار الوطن.

كما أشاد سموهما بالمخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية لكلية الدفاع الوطني ولبرنامجي شهادة المشاركة والماجستير، والتي تمنحها الكلية للدارسين في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، والتي ستمكنهم من تطبيق المعرفة العملية بأساليب تعاونية مع شركاء متعددين، وتحليل كيفية تأثير العوامل المحلية والإقليمية والدولية على رسم الاستراتيجية، وتقييم البيئات الاستراتيجية وأثرها على الأمن.

وتسهيل عملية صنع القرار على المستوى الوطني ووضع أطر عمل لصياغة الاستراتيجيات وتطبيق الأسس الصحيحة لإدارة الأزمات على المستوى الاستراتيجي، وتقييم العلاقة بين الأهداف السياسية والاستراتيجية والعمل كونهم قادة استراتيجيين قادرين على رسم وتنفيذ السياسات بشكل فعال وإعداد الاستراتيجيات الملائمة لدعم أهداف الأمن الوطني.

وأعرب الشيخ المهندس حميد المعلا عن تقديريه وسعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، وبحفاوة الاستقبال التي وجدها من سموهما والكلمات الطيبة، التي يعتبرها وساماً وزاداً في مسيرته العملية والعلمية، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بالعلم يدفع بمزيد من التحصيل والتشجيع لنيل أرفع الشهادات من أرقى الجامعات في العالم. .

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حمد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من كبار المسؤولين.

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