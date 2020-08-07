خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة بوليفيا وحاكم جامايكا بذكرى الاستقلال واليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيسة جانيين آنييز، رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيسة دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وفي سياق متصل، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى باترك آلين الحاكم العام لجامايكا؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده . كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،برقيتي تهنئة مماثلتين إلى باترك آلين.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا.

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