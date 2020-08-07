صيانة النصب التذكارية والنوافير في ميادين الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

بدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مجموعة من أعمال الصيانة واستبدال الأصول للنصب التذكارية والنوافير والميادين العامة في الإمارة بقيمة 2.2 مليون درهم.

وقد اشتملت أعمال الصيانة على صيانة شاملة للنوافير والنصب في الحدائق والميادين لجميع مدن الإمارة، وذلك لضمان استمرارية عملها على الوجه الأكمل والحفاظ على مظهرها وجمالها والتي تشكل إحدى الركائز المهمة في تعزيز عوامل الجذب السياحي للإمارة، حيث تتولى الدائرة مهمة الصيانة التشغيلية لعدد 82 نافورة و22 نُصباً تذكارياً على مدار الساعة على مستوى الإمارة.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن الدائرة بدأت بأعمال الصيانة لعدد 26 نافورة و8 نصب تذكارية، واشتملت الأعمال على استبدال الأصول التالفة للمضخات والفلاتر ولوحات التوزيع بأصول حديثة وتحسين أنظمة الإنارة، والأعمال المدنية المطلوبة في كل منشأ على حدة حسب احتياجات الأصول، إضافة إلى أعمال الصيانة الميكانيكية، والكهربائية، والصحية والأعمال المدنية، مع استبدال الأرضيات.

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