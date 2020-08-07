راشد النعيمي:الإمارات ملتزمة بالاستثمار في طاقات الشباب العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي أن التزام دولة الإمارات بالاستثمار في طاقات الشباب العربي هو التزام متواصل، ورهان دائم الفوز.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أول من أمس، بفريق عمل مركز الشباب العربي عن طريق تقنية التواصل الرقمي، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وصادق جرار نائب المدير التنفيذي، حيث اطلع سموه على أحدث برامج ومبادرات المركز.

واستمع لشرح من فريق عمل المركز حول المشاريع الحالية والمستقبلية، التي ينفذها المركز بمرونة وكفاءة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء (كوفيد 19)، كما اطلع على استعدادات المركز لتنظيم مؤتمر أولويات الشباب العربي عشية اليوم العالمي للشباب يوم 11 أغسطس المقبل، برعاية جامعة الدول العربية، والذي سيشهد إطلاق المركز نتائج استطلاع أولويات الشباب العربي الأول من نوعه لرسم خريطة التطلعات الأساسية للشباب العربي في المرحلة المقبلة.

ريادة

وقال الشيخ راشد بن حميد: «برامج ومبادرات مركز الشباب العربي تجسد هذه الرؤية، بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، والذي آمن بأن الطريق إلى المستقبل جسره الشباب، ونحن مستمرون في العمل مع الشباب من أجل الشباب»، مؤكدا أهمية التوسع في المجالات المرتبطة بتعزيز دور الشباب.

منتجات معرفية

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي أن المركز واصل خلال الفترة الماضية جهوده لتعزيز مشاريعه وإطلاق مشاريع جديدة نوعية، تواكب احتياجات الشباب والمجتمعات العربية، إضافة إلى تصميم مجموعة متنوعة من المنتجات المعرفية المرتبطة بمجال الأبحاث.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «سيواصل فريق المركز عمله مع مختلف مؤسسات العمل الشبابي العربي والدولي ومختلف الشركاء، وسيستفيد من شبكة علاقاته وتراكم الخبرات النوعية، التي اكتسبها لتفعيل أنماط مبتكرة لمبادراته تجمع بين النموذجين الافتراضي والاعتيادي».

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