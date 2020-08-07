بلدية العين تنظم «الملتقى الافتراضي للقطاع الجنوبي»

المصدر: (العين- وام)

نظمت بلدية مدينة العين، أمس، الملتقى الافتراضي للقطاع الجنوبي 2020، بهدف تحقيق التواصل الفعال مع السكان وتعزيز المشاركة الاجتماعية سعياً للارتقاء بمستوى خدمات البلدية، وخدمات الجهات الأخرى المقدمة للمجتمع بمناطق القطاع الجنوبي، من خلال تحسين وتطوير الخدمات والمشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحديد وحصر احتياجات السكان، والتعرف عليها عن قرب.

حضر الملتقى الذي أقيم، أمس، عن بعد المهندس علي خليفة القمزي المدير العام لبلدية مدينة العين وعدد من المديرين التنفيذيين للبلدية، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وسكان منطقة الوقن والمناطق الأخرى بالقطاع الجنوبي.

واستعرض الملتقى المشاريع المنجزة، ضمن خطة تطوير مناطق القطاع، والاحتياجات المجتمعية للسكان مع إفادات الجهات المعنية بشأنها، للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لأهالي القطاع.

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