المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغيّر المناخي والبيئة، أمس، اجتماع المجلس التنسيقي لمديري عموم البلديات، والذي عُقد في مقر الوزارة بدبي.

وتطرق الحضور إلى بحث آليات توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته على مستوى الدولة، وكذلك الإجراءات الرقابية والفنية لفحص إرساليات الخضار والفواكه الطازجة المستوردة، للحفاظ على صحة المستهلكين ومنع دخول واستيطان الآفات الزراعية إلى الدولة، ومنع الازدواجية في إجراءات الفحص في منافذ الدخول المختلفة.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من الوزارة والجهات المعنية لدراسة الإجراءات المطبقة حالياً من قبل السلطات المحلية للرقابة والتفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة، والعمل على وضع إجراءات موحدة تتضمن تصنيفات الأغذية وإجراءات التفتيش والرقابة، بما فيها مطابقة المستندات والكشف الظاهري، وإنفاذ التشريعات والإجراءات الفنية ذات العلاقة، ووضع آليه تحديد وجمع العينات وإجراء الفحص المخبري ومنهجية تحليل وإدارة المخاطر، وإجراءات التعامل مع الإرساليات المخالفة.

وناقش الاجتماع دور الوزارة والبلديات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتوجه الحكومة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من خلال حزمة من المبادرات، التي وفرتها لدعم هذا الملف، ومنها مبادرة «توفير المياه للمزارع»، والذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً.

حيث تم التأكيد على دور البلديات في دعم هذه الجهود، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب في هذا المجال، وذلك ضمن اشتراطات محددة، لتحقيق الغاية الرئيسية والمتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي الوطني.

تقييم

واطلع الحضور على نتائج دراسة تقييم المسالخ وأسواق المواشي على مستوى الدولة، حيث أوصى المشاركون بضرورة دعم المشروع وتوفير كل الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسالخ وأسواق المواشي في الدولة، ووضع أدلة عمل موحدة على المستوى الوطني، تشمل المواصفات الفنية للأسواق والمسالخ، ودليل إجراءات العمل المعيارية في المسالخ والأسواق، متضمناً نماذج التعامل، وتطوير نظام لتعريف ونقل وتتبع الحيوانات، وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمراض.

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